واصل فريق برشلونة انتصاراته في مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا»، على حساب مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت)، على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، ضمن منافسات الجولة السابعة.

فوفانا يتقدم لإشبيلية

افتتح يوسف فوفانا التسجيل لصالح إشبيلية في الدقيقة 19، وسط فرحة في مدرجات ملعب الفريق الأندلسي.

رافينيا يتألق بـ«هاتريك»

وسجل النجم البرازيلي رافينيا ثلاثة أهداف «هاتريك» لبرشلونة في الدقائق 22 و52 و69، بصناعة من أندرياس كريستنسن ولامين يامال (تمريرتين).

برشلونة يوسع الفارق مع الريال

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب «الليغا»، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، الذي سيخوض اختباراً صعباً أمام جاره أتلتيكو مدريد، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز الخامس، من أربعة انتصارات وتعادل مقابل هزيمتين.