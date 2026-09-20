أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات التي ألحقت أضراراً بالمدنيين والبنية التحتية للطاقة.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان، عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي. وجددوا إدانتهم للهجمات الصاروخية على المملكة، إلى جانب الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها، واحترام الحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما جدد أعضاء المجلس، دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين مساندتهم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تفاوضية شاملة، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن.