ذكر موقع سيمافور الإخباري الأمريكي، أن الشخص الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سفيراً للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، عضو مجلس النواب الأمريكي ويزلي هنت، قد يواجه معركة كبيرة لتأكيد ترشيحه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي. وعزا «سيمافور» ذلك إلى ازدحام جدول الجمهوريين في مجلس الشيوخ بمشاريع القوانين. وكان هنت عمل سابقاً ضابط اتصال دبلوماسياً للسفارة الأمريكية في الرياض. وذكر «سيمافور»، أن ترشيحه سفيراً أمريكياً في السعودية سيجد ترحيباً من الرياض، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها السعودية ضغوطاً من قبل الجماعات العميلة لإيران، خصوصاً جماعة الحوثي في اليمن، وجماعات عميلة لإيران في العراق.
The American news site Semafor reported that the person chosen by President Donald Trump to be the United States Ambassador to Saudi Arabia, U.S. Representative Wesley Hunt, may face a significant battle to confirm his nomination before the U.S. Senate. Semafor attributed this to the busy schedule of Republican senators with various legislative projects. Hunt previously served as a diplomatic liaison officer at the U.S. Embassy in Riyadh. Semafor noted that his nomination as U.S. Ambassador to Saudi Arabia would be welcomed in Riyadh, especially given the current circumstances in which Saudi Arabia is facing pressures from Iran-aligned groups, particularly the Houthis in Yemen and Iran-affiliated groups in Iraq.