ذكر موقع سيمافور الإخباري الأمريكي، أن الشخص الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سفيراً للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، عضو مجلس النواب الأمريكي ويزلي هنت، قد يواجه معركة كبيرة لتأكيد ترشيحه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي. وعزا «سيمافور» ذلك إلى ازدحام جدول الجمهوريين في مجلس الشيوخ بمشاريع القوانين. وكان هنت عمل سابقاً ضابط اتصال دبلوماسياً للسفارة الأمريكية في الرياض. وذكر «سيمافور»، أن ترشيحه سفيراً أمريكياً في السعودية سيجد ترحيباً من الرياض، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها السعودية ضغوطاً من قبل الجماعات العميلة لإيران، خصوصاً جماعة الحوثي في اليمن، وجماعات عميلة لإيران في العراق.