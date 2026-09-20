امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها، مع استمرار حصر الاحتياجات وتوجيه المساعدات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وصلت قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، محمّلة بكميات كبيرة من الخيام المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات إلى المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ للمركز في قطاع غزة، ليتولى فرقه الميدانية توزيعها وتكثيف جهود الإيواء، وتوفير مأوى يحفظ للأسر الفلسطينية المتضررة قدرًا من الخصوصية والحماية.