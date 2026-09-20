دخل مسلسل «ليل خرمس» مرحلة التصوير في الرياض، بعد فترة من التحضيرات التي سبقت انطلاق الكاميرا، ليبدأ العمل خطواته التنفيذية بمشاركة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، إلى جانب هدى حسين وأمل عرفة، في تجربة درامية من 10 حلقات.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة الزدجالي، عبدالرحمن بن نافع ومصعب المالكي، فيما يتولى محمد شمس كتابة النص، ومعتز حسام الإخراج، وعلي العلي الإنتاج.

ويتحرك «ليل خرمس» داخل مساحة درامية، تجمع الغموض والأسرار بالبيئة الشعبية والفولكلور الخليجي، في معالجة تعتمد على أجواء مختلفة ضمن أحداث مكثفة بحكم عدد حلقاته المحدود.