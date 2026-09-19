واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم (السبت)، تدريباته في محافظة جدة، ضمن معسكره الإعدادي المقام تحضيراً لكأس الخليج 27، المقرر انطلاقها في 23 سبتمبر الجاري.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، إذ طبّقوا التمرير من لمسة واحدة، تلا ذلك تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.



من جهة أخرى، ينضم الرباعي في فريق الأهلي: زكريا هوساوي، وزياد الجهني، وصالح أبوالشامات، وفراس البريكان، لمعسكر المنتخب الوطني غداً (الأحد)، بعد فراغهم من المشاركة مع الفريق الأهلاوي أمام صن داونز الجنوب أفريقي اليوم (السبت)، في نهائي كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ).



ويواصل الأخضر، مساء غدٍ الأحد، تدريباته بحصة في تمام الـ7:00 مساءً على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى.