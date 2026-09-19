تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني إلى ملعب «ميتروبوليتانو»، حيث يلتقي في ديربي العاصمة أتلتيكو مدريد وجاره اللدود ريال مدريد، والمباراة تقام عند تمام الساعة 5:30 من مساء غدٍ (الأحد)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



وتكتسي المواجهة أهمية بالغة في حسابات المنافسة؛ إذ يدخل ريال مدريد اللقاء وصيفاً برصيد 15 نقطة، وبخط هجوم رائع تمكن من تسجيل 17 هدفاً، ويقوده النجم كيليان مبابي المتصدر بـ7 أهداف، يليه جود بيلينجهام بـ3 أهداف، والشاب كارلوس إسبي بهدفين. في المقابل، يتطلع أتلتيكو (الرابع بـ13 نقطة) لاستغلال نجاعته الهجومية التي أسفرت عن 14 هدفاً، بقيادة هدافه أليكس باينا صاحب الـ4 أهداف، والثنائي جوليان سيميون ولي كانغ إن برصيد هدفين لكل منهما، معتمداً في الوقت ذاته على صلابته الدفاعية التي لم تستقبل سوى 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف المستقبَلة في شباك الملكي.



تشهد صفوف الفريقين غيابات مؤثرة قد تعيد ترتيب أوراق المدربين؛ حيث يتأكد غياب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز عن كتيبة دييغو سيميوني، بينما يعاني الخط الخلفي للملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي من غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.



ورغم تفوق ريال مدريد التاريخي في لقاءات الديربي بـ«الليغا»، إلا أن كتيبة «الروخي بلانكوس» تتسلح بجماهيرها العريضة لفرض واقع مغاير على أرضها، في قمة كروية واعدة بكل مقومات الإثارة والندية الكروية التي تحبس الأنفاس حتى الدقائق الأخيرة.