طالب رئيس نادي الوحدة السابق حاتم خيمي بمحاسبة المتسببين في خسارة الأهلي أمام مستضيفه صن داونز بنتيجة 2-1 في نهائي كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.



وقال خيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يجب أن يُحاسبوا يجب أن يُحاسبوا من أضاعوا بطولتين مهمتين على الكرة السعودية وليس على النادي الأهلي فقط. في المرة الأولى أنهكوا اللاعبين عندما وضعوا الأهلي في مواجهة الهلال قبل لقاء بيراميدز فتم تقديم الأهلي لقمة سائغة لبيراميدز!».



وأضاف: «وهذا الموسم تم تفريغ الأهلي من أهم عناصره ليظهر بهذا الشكل المزري أمام صن داونز. ويبقى السؤال: لماذا فعلوا ذلك؟!».



واختتم تغريدته متسائلاً: «بالله هذا المدرب بديلاً لـ يايسله؟! بالله ترينكاو بديلاً لـ محرز؟! بالله أرتيم بديلاً لـ كيسيه؟! بالله مو شيء يقهر؟».