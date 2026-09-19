ردَّ المدرب الوطني صالح اليامي خسارة فريق الأهلي في نهائي كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد في جنوب أفريقيا، إلى العشوائية في الشوط الثاني والتأخر في التغييرات.



وقال اليامي لـ«عكاظ»: «المدرب مارينو بوسيتش ترك الاستحواذ لصن داونز واعتمد المرتدات، ونجح في خلق فرص سهلة وخطيرة أهدرها ترينكاو في الشوط الأول».



وأضاف: «في الشوط الثاني ظهرت العشوائية، وتأخرت التغييرات الهجومية، وعلى رأسها دخول جالينو».



واختتم تصريحه: «فريق صن داونز فرض الاستحواذ بنسبة 71%، وبعد فشله في اختراق العمق حوّل لعبه بالكامل للأطراف والعرضيات خلف المدافعين، ومنها جاء الهدفان، في ظل ضعف الرقابة الفردية ومشاكل التغطية من قلبي دفاع الأهلي».