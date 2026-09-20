أعلن الفنان المصري أحمد العوضي انضمام الفنانة المصرية رانيا يوسف إلى بطولة مسلسله الجديد «سلطان الديب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ليجتمع الثنائي مجدداً في عمل فني، لكن هذه المرة عبر شاشة التلفزيون.

تعاون يتجدّد بعد «أسوار عالية»

ويعيد «سلطان الديب» التعاون بين أحمد العوضي ورانيا يوسف، بعدما سبق أن التقيا في فيلم «أسوار عالية»، إلا أن المسلسل يمثّل أول تجربة درامية تجمعهما معاً.

وجاء إعلان العوضي عن مشاركة رانيا يوسف من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة تجمعهما، كاشفاً انضمامها إلى فريق العمل.

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دراما اجتماعية ممزوجة بالأكشن

ويواصل العوضي تحضيراته للمسلسل، الذي يتولى تأليفه محمود حمدان وإخراجه محمد عبد السلام، وتتمحور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تتخلله مشاهد وأحداث ذات طابع أكشن.

استكمال قائمة الأبطال

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين المشاركين في «سلطان الديب»، تمهيداً لاستكمال فريق البطولة والبدء في مراحل التصوير، ومن المنتظر الكشف تباعاً عن بقية أسماء المشاركين وموعد انطلاق التصوير، بالتزامن مع استكمال التحضيرات النهائية للمسلسل.

«شمشون ودليلة» في السينما

وعلى جانب آخر، يعرض أحمد العوضي حالياً المنافسة السينمائية من خلال فيلم «شمشون ودليلة»، الذي يشاركه بطولته مي عمر، في تجربة تجمع بين أجواء الأكشن والكوميديا، وتدور أحداثها في إطار يجمع المواقف المشوقة واللمسات الكوميدية.

أبطال وصناع الفيلم

وجاء الفيلم من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، فيما يتولى أحمد السبكي وكريم السبكي إنتاجه، وشارك في بطولته إلى جانب العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، وعصام السقا، وأحمد عصام السيد، وعارفة عبدالرسول.