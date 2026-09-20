خطف فريق إنتر ميلان تعادلاً صعباً من مضيفه روما بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت)، على ملعب «الأولمبيكو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

روما يتفوّق في الشوط الأول

فرض روما سيطرته في الشوط الأول، وسجل هدفين بتوقيع كواديو كونيه في الدقيقتين 6 و37، وسط فرحة صاخبة في المدرجات.

إنتر ينتفض في الشوط الثاني

وانتفض إنتر ميلان في الشوط الثاني، إذ قلص لاوتارو مارتينيز الفارق في الدقيقة 46، قبل أن يعود المهاجم الأرجنتيني ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقاً بفارق الأهداف على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.