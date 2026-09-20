لقي شخص مقتله وأصيب ستة آخرون في حادث تصادم متسلسل شمل خمس شاحنات ومركبة أخرى قرب جسر نافالي على طريق مومباي-بنغالورو السريع في مدينة بونه الهندية.

وذكرت صحيفة «Times of India»، نقلاً عن الشرطة، أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة مقطورة كانت تسير بسرعة بمؤخرة شاحنة أخرى أمامها، ما تسبب في سلسلة من الاصطدامات بين المركبات.

وفاة عامل وإصابة 6

وأسفر الحادث عن وفاة عامل مساعد يبلغ من العمر 24 عاماً كان يعمل على إحدى الشاحنات، فيما أصيب ستة أشخاص آخرين جراء التصادم. ونُقل المصابون لتلقي العلاج، فيما باشرت فرق الشرطة والطوارئ التعامل مع الحادث وإزالة المركبات المتضررة من الطريق.

تعطل حركة المرور

وتسبب التصادم المتسلسل في اضطراب حركة السير على الطريق لأكثر من ساعتين، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من إبعاد المركبات المتضررة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور. ويعد الحادث ثاني حادث مروري مميت يشهده هذا المقطع من الطريق خلال أسبوع، وسط مخاوف متزايدة بشأن السلامة المرورية في المنطقة. وبحسب الصحيفة، بدأت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.