أبقت الصين أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير اليوم (الأحد)، للشهر الـ16 على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط محدودية المجال أمام مزيد من التيسير النقدي.

وأعلن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، بتفويض من بنك الشعب الصيني، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد عند 3%، فيما استقر سعر الفائدة لأجل خمسة أعوام فأكثر عند 3.5%.

وتُستخدم الفائدة لأجل عام معياراً لتسعير معظم قروض الشركات والأسر، فيما يُعد سعر الخمسة أعوام فأكثر مرجعاً مهماً لتسعير قروض الرهن العقاري.