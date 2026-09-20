أطلقت الصين أمس (السبت)، مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.
وانطلقت الأقمار الصناعية «PIESAT-2 13-16» على متن صاروخ من طراز «لونغ مارش-2 دي»، عند الساعة 6:50 مساءً بتوقيت بكين، قبل أن تستقر بنجاح في مداراتها المخطط لها.
4 أقمار للاستشعار عن بُعد
وتضم المجموعة أربعة أقمار صناعية للاستشعار عن بُعد، مزودة بتقنية رادار الفتحة الاصطناعية «SAR»، وطورتها شركة «GalaxySpace» الصينية.
وتتميز الأقمار بحمولات عالية الدقة وقدرات تتيح المعالجة الذكية لبيانات الاستشعار عن بُعد أثناء وجودها في المدار، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الفضائية الذكية.
المهمة رقم 668
ويمثل الإطلاق الرحلة رقم 668 ضمن سلسلة صواريخ «لونغ مارش» الصينية.
ويُعد «لونغ مارش-2 دي» صاروخاً حاملاً يعمل بالوقود السائل ويتكون من مرحلتين، وتصل قدرته على حمل الحمولة إلى 1.3 طن إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر.
China launched a new batch of satellites yesterday (Saturday) from the Taiyuan Satellite Launch Center in Shanxi Province, northern China.
The satellites "PIESAT-2 13-16" were launched aboard a Long March-2D rocket at 6:50 PM Beijing time, before successfully settling into their planned orbits.
4 Remote Sensing Satellites
The group includes four remote sensing satellites equipped with Synthetic Aperture Radar (SAR) technology, developed by the Chinese company "GalaxySpace."
The satellites feature high-resolution payloads and capabilities that allow for intelligent processing of remote sensing data while in orbit, contributing to the development of smart space infrastructure.
Mission Number 668
The launch represents the 668th flight in the series of Chinese Long March rockets.
The Long March-2D is a two-stage liquid-fueled launch vehicle, with a payload capacity of 1.3 tons to a sun-synchronous orbit at an altitude of 700 kilometers.