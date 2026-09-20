أطلقت الصين أمس (السبت)، مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وانطلقت الأقمار الصناعية «PIESAT-2 13-16» على متن صاروخ من طراز «لونغ مارش-2 دي»، عند الساعة 6:50 مساءً بتوقيت بكين، قبل أن تستقر بنجاح في مداراتها المخطط لها.

4 أقمار للاستشعار عن بُعد

وتضم المجموعة أربعة أقمار صناعية للاستشعار عن بُعد، مزودة بتقنية رادار الفتحة الاصطناعية «SAR»، وطورتها شركة «GalaxySpace» الصينية.

وتتميز الأقمار بحمولات عالية الدقة وقدرات تتيح المعالجة الذكية لبيانات الاستشعار عن بُعد أثناء وجودها في المدار، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الفضائية الذكية.

المهمة رقم 668

ويمثل الإطلاق الرحلة رقم 668 ضمن سلسلة صواريخ «لونغ مارش» الصينية.

ويُعد «لونغ مارش-2 دي» صاروخاً حاملاً يعمل بالوقود السائل ويتكون من مرحلتين، وتصل قدرته على حمل الحمولة إلى 1.3 طن إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر.