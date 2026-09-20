صدر حديثاً كتاب «المفاهيم الإعلامية في صناعة الفعاليات» للإعلامية والمنتجة خديجة الوعل، بالتعاون مع دار تأثير للنشر والتوزيع.

الإعلام وصناعة الفعاليات

يسلط الكتاب الضوء على العلاقة بين الإعلام وصناعة الفعاليات، مستعرضاً دور الأدوات والمفاهيم الإعلامية في بناء هوية الفعالية، وصناعة محتواها، وإدارة تغطيتها الإعلامية، بما يسهم في تعزيز أثرها واستدامة حضورها.

خبرة مهنية في محتوى متخصص

ويستند الإصدار إلى خبرة الوعل المهنية في مجالات الإعلام والإنتاج وتنظيم الفعاليات، إذ يقدم محتوى متخصصاً موجهاً إلى الإعلاميين، ومنظمي الفعاليات، وصنّاع المحتوى، إلى جانب الطلاب والمهتمين بهذا القطاع.