واصل حريق غابات واسع في منطقة أرغانيل بوسط البرتغال انتشاره، مهدداً ثلاث قرى، فيما أصيب ثلاثة من رجال الإطفاء خلال عمليات مكافحة النيران، وسط حشد مئات العناصر والآليات للسيطرة على الحريق.

ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية «لوسا» عن قائد القيادة دون الإقليمية للحماية المدنية في منطقة كويمبرا كارلوس تافاريس قوله إن الحريق كان «عنيفاً جداً»، وإن النيران واصلت تقدمها في ظل الرياح وطبيعة التضاريس، فيما وضعت السلطات حماية السكان والمنازل في مقدمة أولوياتها.

ثلاث قرى في مسار النيران

وأفادت الحماية المدنية بأن ثلاث قرى في المنطقة الواقعة بين أرغانيل وغويش أصبحت في مسار النيران، بعدما أدى التحام حرائق اندلعت في مناطق متقاربة إلى زيادة شدة الحريق وصعوبة عمليات مكافحته.

وواجهت فرق الإطفاء ظروفاً صعبة بسبب طبيعة المنطقة وكثافة أشجار الأوكالبتوس والصنوبر والأحراش، إضافة إلى الرياح التي ساعدت على انتشار النيران.

إصابة 3 إطفائيين

وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء خلال عمليات المكافحة، بينهم قائد فرقة الإطفاء في أرغانيل، الذي نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء العمليات، فيما وُصفت الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب وسائل إعلام برتغالية، تعرض اثنان من المصابين لاستنشاق الدخان، فيما أصيب قائد إطفاء أرغانيل بعد أن صدمته مركبة خلال مناورات مرتبطة بعمليات مكافحة الحريق.

مئات العناصر لمواجهة الحريق

وحشدت السلطات مئات من عناصر الإطفاء ومئات الآليات لمواجهة النيران، فيما تجاوز عدد المشاركين في عمليات المكافحة لاحقاً 800 عنصر، مدعومين بأكثر من 250 آلية، إضافة إلى وسائل جوية قبل حلول الليل.

وأفادت تقارير برتغالية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) بأن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ساهما في جعل الحريق أقل شراسة، مع استمرار عمليات احتواء محيطه ومحاولات السيطرة عليه.