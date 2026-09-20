حوّل قائد طائرة خفيفة من طراز سيسنا R182 سكاي لين آر جي السماء الأمريكية إلى مساحة فنية مذهلة، بعدما استخدم مسار رحلاته لرسم لوحة (الموناليزا) الشهيرة بدقة لافتة فوق الحدود بين ولايتي أوكلاهوما وأركنساس، بالقرب من مدينة تاهلكواه.

وانطلقت الطائرة من مطار (بنتونفيل) البلدي، صباح الجمعة، قبل أن يقضي الطيار ساعات في تنفيذ خطوط الرحلة التي تشكّل ملامح أحد أشهر الوجوه في تاريخ الفن، وسط متابعة واسعة من هواة تتبع مسارات الطيران.

وبحلول الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، كان المسار الجوي قد اكتمل ليشكّل الخطوط الخارجية لـ(الموناليزا)؛ وفق ما أظهرته بيانات قناة (نيوز 9) المحلية، في مشهد وصفه متابعون بأنه واحد من أكثر المسارات إبداعًا في تاريخ الطيران الخاص.

ونشرت منصة AirNav Radar مقطعًا توضيحيًا لمسار الطائرة المسجّلة برقم (N1810R)، حيث بدا أن الخطوط الأولى تحولت تدريجيًا إلى صورة واضحة المعالم، مع إضافة تفاصيل دقيقة تشمل الذراعين والملامح الأساسية للوجه.

وبفضل خاصية الخريطة ثلاثية الأبعاد، أمكن تتبع هذا العمل الفني لحظة بلحظة، بينما تتشكل اللوحة في السماء، في تجربة غير مألوفة تجمع بين الطيران والفن في مشهد استثنائي.