افتتحت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، مستشفى «البحر الأحمر» في وجهة «البحر الأحمر» يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، برعاية وحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إلى جانب مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية» جون باغانو، ولفيف من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة. ويمثل الافتتاح محطة بارزة في مسيرة تطوير الوجهة، ويعزز إتاحة الرعاية الصحية المتقدمة للموظفين وقاطني الوجهة وضيوفها وأهالي مناطق البحر الأحمر.

ويأتي المستشفى ثمرة شراكة استراتيجية بين الجانبين، تتولى بموجبها المجموعة، وهي من أبرز مقدمي الرعاية الصحية في السعودية، إدارة المستشفى وتشغيله بكوادر طبية متمرسة وتقنيات حديثة، في خطوة تؤكد التزام الشريكين بتطوير وجهات آمنة ومرنة ومتكاملة. وتجمع الشراكة بين خبرة «البحر الأحمر الدولية» في تطوير الوجهات وخبرة المجموعة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وإدارة الخدمات الطبية والصحة الرقمية.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية»: «نعتز برعاية وزير الصحة افتتاح مستشفى «البحر الأحمر» وحضوره، فهذا الافتتاح خطوة جديدة في الوفاء بالتزامنا بتطوير وجهات متكاملة يزورها الناس ويعيشون ويعملون فيها بثقة واطمئنان. فالوجهة عالمية المستوى لا تقوم على المنتجعات والتجارب الاستثنائية وحدها، بل على بنية تحتية وخدمات تتيح للأفراد والمجتمعات الازدهار. وبشراكتنا مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، نجمع بين التخطيط على مستوى الوجهة والخبرة المتقدمة في الرعاية الصحية، لنؤسس منظومة صحية متكاملة وسريعة الاستجابة في وجهة «البحر الأحمر»».

ويقدم المستشفى خدمات الطوارئ والتنويم والعيادات الخارجية والتخصصية ومرافق جراحية وخدمات صحة رقمية. وهو مرخّص بالكامل من وزارة الصحة، ومصمم وفق المعايير الوطنية والدولية، ويجمع بين التقنيات المتقدمة والرعاية المتمحورة حول المريض، بما يوفر تجربة علاجية سلسة.

وقال فيصل النصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية: «تعكس شراكتنا مع «البحر الأحمر الدولية» طموحاً مشتركاً لتأسيس نموذج رعاية صحية يلبي متطلبات وجهة عالمية المستوى. ويجمع مستشفى «البحر الأحمر» بين خبرة المجموعة الطبية وفرقها المتمرسة وتقنياتها المتقدمة ونهجها الذي يضع المريض في صميم الرعاية، وبين رؤية «البحر الأحمر الدولية» لوجهة متكاملة الأركان».

ويشكّل الافتتاح الخطوة الكبرى التالية في توسّع «البحر الأحمر الصحية»، علامة الرعاية الصحية التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية»، التي أُسست لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى في وجهاتها. ويمثل المستشفى، بإدارة المجموعة وخبراتها الطبية والتشغيلية، المحور الرئيسي لهذه المنظومة الصحية، التي ستضم أيضاً ست صيدليات ومنظومة مخصصة لخدمات الطوارئ الطبية قادرة على الاستجابة السريعة ونقل الحالات إلى المستشفى.

وتدعم الشراكة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز إتاحة الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة وتمكين النمو المتواصل لقطاع السياحة في السعودية.

ومنذ استقبال أوائل ضيوفها في عام 2023، تواصل وجهة «البحر الأحمر» توسيع محفظتها من المنتجعات والبنية التحتية والخدمات الأساسية؛ إذ تضم اليوم 11 منتجعاً وفندقاً قيد التشغيل، ويُنتظر افتتاح ستة منتجعات أخرى في جزيرة «شورى» خلال الأشهر المقبلة. وتُعد الرعاية الصحية عالية الجودة عنصراً أساسياً في جاهزية الوجهة، ودعامة لتجربة آمنة وسلسة للضيوف والقاطنين والموظفين.

وتُعد «البحر الأحمر الدولية» (www.redseaglobal.com) شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، وتمتلك محفظة متنوعة تشمل قطاعات السياحة، والمشاريع السكنية، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات.

وتضم محفظة الشركة وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» الفاخرتين للسياحة المتجددة؛ حيث بدأت «البحر الأحمر» استقبال طلائع زوارها في عام 2023، فيما رحّبت «أمالا» بأولى ضيوفها في عام 2026. وبالإضافة إليهما، افتتحت الشركة منتجع «ثول الخاص» في عام 2024، كما أُوكلت إليها أعمال تطوير «مطار الوجه» التي ركزت على تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية وبناء صالة دولية جديدة، وأُعيد افتتاحه رسمياً في مايو 2026.

وتجسّد «البحر الأحمر الدولية»، بوصفها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ركيزة أساسية في طموح السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من المشاريع والشركات التابعة، تسعى الشركة لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، لتُظهر كيف يمكن للتطوير المسؤول أن ينهض بالمجتمعات، ويدعم الاقتصادات، ويعزز البيئة.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تُعد من أبرز مقدمي الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بخبرة تتجاوز 30 عاماً في تقديم رعاية متقدمة تضع المريض في صميم أولوياتها. ومن خلال شبكتها التي تضم أكثر من 25 مستشفى ومركزاً طبياً وصيدلية، تجمع المجموعة بين الكوادر الصحية المتمرسة والخدمات الطبية المتخصصة والتقنيات الحديثة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى والمجتمعات.

ويشمل نموذجها المتكامل للرعاية الصحية الخدمات الطبية وإدارة المستشفيات والصحة الرقمية وخدمات الدعم الطبي، مع تركيز على الجودة وسلامة المرضى والابتكار. وعبر استثماراتها المتواصلة في البنية التحتية الصحية وشراكاتها الاستراتيجية، تدعم المجموعة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توسيع الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة والارتقاء بجودة الحياة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.hmg.com