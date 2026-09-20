بدا الألماني ماتياس يايسله سعيداً بعد نجاحه في فك عقدة الفوز مع نيوكاسل يونايتد، في صورة نشرها حساب النادي الإنجليزي عقب الانتصار على هال سيتي 2-1، بينما ارتسمت ملامح الحزن على جماهير ناديه السابق الأهلي، بعد تعثر الفريق في مستهل مشواره القاري.



ابتسامة يايسله أعادت اسمه إلى النقاش بين الأهلاويين، لا اعتراضاً على رحيله إلى الدوري الإنجليزي، بل بسبب القرارات الفنية التي سبقت مغادرته.



ولا تزال شريحة من الجماهير تحمّله مسؤولية التوصية باستبعاد نجوم مؤثرين، يتقدمهم رياض محرز وكيسيه، قبل أن يختار الرحيل ويترك الفريق أمام مرحلة انتقالية شاقة. وتظل هذه الرواية ضمن الجدل الجماهيري، دون دليل يثبت انفراده بتلك القرارات.



وقاد المدرب الألماني نيوكاسل إلى فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما حسم الفريق مواجهته أمام هال سيتي بهدفين سجلهما جو ويلوك ولويس هول خلال الدقائق السبع الأولى، قبل أن يقلص محمد علي تشو الفارق في الدقيقة 67. ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 8 نقاط، متقدماً إلى المركز الثامن.



وبين ابتسامة المدرب في ملعب «سانت جيمس بارك» وغضب المدرج الأهلاوي في جدة، تتباين قراءة تجربة يايسله. فقد رحل بعدما قاد الأهلي إلى نجاحات قارية كبيرة، لكنه غادر أيضاً تاركاً خلفه أسئلة عن توقيت الرحيل والقرارات التي سبقت انتقاله إلى نيوكاسل.