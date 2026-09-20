قبل أن تدور الكرة معلنة انطلاق منافسات كأس «خليجي 27» في جدة، تحمل قائمة المنتخب الكويتي قصة مختلفة تتجاوز حسابات النتائج والنقاط، وتختصر في تفاصيلها رحلة جيلين جمعهما قميص واحد، رغم أنه يفصل بينهما 21 عاماً.



الحكاية طرفاها خالد الرشيدي وعبدالله القرزعي؛ الأول يدخل البطولة بعمر 39 عاماً كأكبر لاعبي المنتخبات الخليجية المشاركة، حاملاً معه سنوات طويلة من الخبرة وتجارب الملاعب، فيما يقف القرزعي على الطرف الآخر بعمر 18 عاماً، كأصغر اللاعبين المشاركين، وفي حقيبته أحلام البدايات وطموح كتابة أولى صفحات حكايته مع «الأزرق».



39 عاماً في جهة.. و18 عاماً في الجهة الأخرى. وبين الرقمين تختصر كرة القدم حكاية أجيال؛ فحين كان الرشيدي يشق طريقه في الملاعب، كان القرزعي لا يزال طفلاً، قبل أن تدور السنوات وتجمعهما كرة القدم في مدينة جدة، داخل غرفة ملابس واحدة وتحت راية منتخب واحد، استعداداً لخوض البطولة الخليجية.



وبينما يدخل الرشيدي «خليجي 27» بخبرة السنين وما تحمله ذاكرته من مباريات ومواقف، يصل القرزعي إليها بروح شاب في الـ18 من عمره يتطلع إلى إثبات نفسه وترك بصمته في واحدة من أهم البطولات في ذاكرة كرة القدم الخليجية.



ومع اقتراب صافرة البداية في جدة، يقدّم «الأزرق» صورة تختصر تعاقب الأجيال؛ حارس مخضرم لا يزال يقف بين الخشبات الثلاث بعد رحلة طويلة، وشاب يبدأ الطريق ويحلم بأن تكون ملاعب جدة شاهدة على فصل مبكر من مسيرته.



قد تختلف الأعمار والتجارب وعدد السنوات في الملاعب، لكن بمجرد ارتداء القميص الأزرق تختفي المسافات؛ فبين خبرة الرشيدي وحلم القرزعي 21 عاماً، وبينهما الكويت.. قميص واحد وحلم خليجي واحد.