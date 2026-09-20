سجّلت الأفلام السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا في شباك التذاكر، بعدما تجاوزت إيراداتها منذ بداية العام حاجز 100 مليون ريال، في مؤشر يعكس تنامي حضور السينما المحلية واتساع قاعدة مشاهديها داخل المملكة.

وشهدت دور العرض، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر، ارتفاعًا في عدد الأفلام المعروضة إلى 56 فيلمًا، مقارنة بـ49 فيلمًا في الأسبوع السابق؛ ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في حركة العرض السينمائي. وبلغت مبيعات التذاكر خلال الفترة نفسها نحو 360.8 ألف تذكرة، فيما راوحت الإيرادات الأسبوعية 16.4 مليون ريال، في مسار تصاعدي مستمر يعكس توجه الجمهور نحو الإنتاج المحلي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن تجاوز حاجز 100 مليون ريال لم يكن نتيجة طفرة عابرة، بل حصيلة تراكمية لحركة مشاهدة منتظمة طوال الأشهر الماضية، مع توسع واضح في الإقبال على القصص السعودية التي باتت تحظى بثقة أكبر من الجمهور.



