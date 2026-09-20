يواصل الفنان المصري محمد إمام التحضيرات لمسرحيته الجديدة «برنس العالم»، التي يخوض من خلالها تجربته الأولى على خشبة المسرح، بمشاركة عدد من الفنانين، استعداداً لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

هدى الإتربي تنضم إلى فريق العمل

وانضمت الفنانة المصرية هدى الإتربي إلى فريق بطولة المسرحية، لتخوض من خلالها تجربة جديدة في الكوميديا المسرحية، على أن تبدأ البروفات خلال الأيام القادمة في القاهرة، بمشاركة باقي أبطال العمل.

ومن المقرر أن تنطلق عروض «برنس العالم» في المملكة، قبل انتقالها لاحقاً إلى مصر وعدد من الدول العربية.

أبطال «برنس العالم»

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب محمد إمام وهدى الإتربي، كل من ميرنا جميل، وويزو، ومحمود عبدالمغني، وعلاء مرسي، فيما كتب العمل مصطفى بسيط، ويتولى نادر صلاح الدين مهمة الإخراج.

محمد إمام يعلن تجربته المسرحية

وكان محمد إمام قد أعلن سابقاً خوضه تجربته الأولى على خشبة المسرح، بعدما نشر عبر حسابه في «إنستغرام» صورة ظهر فيها واقفاً على خشبة المسرح، بينما بدت صالة العرض خالية من الجمهور.

وعلق على الصورة قائلاً: «خطوة جديدة، حلم قديم، مفاجأة قريباً إن شاء الله، برنس العالم»، معلناً بذلك عن مشروعه المسرحي الذي يلتقي من خلاله الجمهور بعيداً عن السينما والدراما التلفزيونية.

«صقر وكناريا» في دور العرض

ويُعرض حالياً لمحمد إمام في دور السينما فيلم «صقر وكناريا»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب شيكو، ويسرا اللوزي، وانتصار، ويارا السكري، وخالد الصاوي.

والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

«شمس الزناتي 2»

كما يواصل محمد إمام تصوير فيلم «شمس الزناتي 2 - أيام الشقاوة»، بمشاركة ياسمين رئيس، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمود عبدالمغني، وعدد من الفنانين.

والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.