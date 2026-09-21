دشّن وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة (مرقب)، خلال زيارته مقر الهيئة واطلاعه على سير العمل فيها.

واستمع إلى شرح عن المنصة التي تقدم 123 خدمة مؤتمتة، وتتكامل مع أكثر من 30 جهة ومنشأة؛ بهدف توحيد الخدمات الرقمية والإجراءات التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية والحوكمة وحماية المنشآت الحيوية.

كما اطّلع على منظومة مركز العمليات، التي تضم غرفة إدارة الأزمات ومركز الاتصالات والشبكة الصناعية الوطنية للاتصالات الحرجة، وتتابع أكثر من 73 مركز عمليات في مناطق المملكة، بما يعزز سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ ودعم اتخاذ القرار.

واطّلع وزير الداخلية كذلك على الذاكرة المؤسسية للهيئة، التي توثق نشأة الأمن الصناعي في المملكة ومراحل تطوره، وأعمال المركز الإعلامي وجهوده في إبراز أعمال الهيئة.