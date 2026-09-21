أدان رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة باتجاه مكة المكرمة، مؤكداً أن الاعتداء يمس حرمة أقدس بقاع المسلمين ويستفز مشاعرهم حول العالم.

جاء ذلك، خلال ترؤسه أعمال الدورة الـ43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، بمشاركة ممثلي المجالس والبرلمانات العربية الأعضاء.

ودعا آل الشيخ الدول إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي بحزم للاعتداءات التي تستهدف الأراضي والمنشآت والمصالح الحيوية ومصادر الطاقة وسلاسل الإمداد والممرات والملاحة البحرية، محذراً من تداعياتها على أمن الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد أولوية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات، ورفض التهجير والاستيطان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وناقشت الدورة جدول أعمالها والموضوعات المدرجة فيه، واتخذت حيالها ما يلزم لدعم العمل البرلماني العربي المشترك.