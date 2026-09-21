طرح الفنان السعودي راشد الماجد عملاً وطنياً جديداً بعنوان «أمن وأمان»، مجدداً حضوره في الأغنية السعودية التي شكلت جانباً بارزاً من مسيرته الفنية، بصوت ارتبط على مدى سنوات بمناسبات الوطن وتحولاته.
ونشر الماجد العمل عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، مرفقاً عبارته: «ما تغفى عينك موطني.. وما ينخفض صوت الأذان»، في صياغة تختصر مضمون الأغنية القائم على الاعتزاز بأمن المملكة واستقرارها، واستحضار معاني اليقظة والثبات والطمأنينة. الأغنية من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع عدنان عبدالله،
وجاءت بروح وجدانية تميل إلى الهدوء، تاركة للكلمة والصوت مساحة التعبير بعيداً عن المبالغة الإنشادية.
ويقدم الماجد النص بأداء رصين، يحافظ على خصوصيته في الأعمال الوطنية التي تجمع بين قوة المعنى وقربها من وجدان المستمع. ويضيف «أمن وأمان» محطة جديدة إلى رصيد راشد الماجد الوطني، مؤكداً استمرار هذا اللون في مشروعه الغنائي، وقدرته على تحويل المناسبة الوطنية إلى رسالة فنية تتجاوز الاحتفاء العابر نحو ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالمملكة.