طرح الفنان السعودي راشد الماجد عملاً وطنياً جديداً بعنوان «أمن وأمان»، مجدداً حضوره في الأغنية السعودية التي شكلت جانباً بارزاً من مسيرته الفنية، بصوت ارتبط على مدى سنوات بمناسبات الوطن وتحولاته.

ونشر الماجد العمل عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، مرفقاً عبارته: «ما تغفى عينك موطني.. وما ينخفض صوت الأذان»، في صياغة تختصر مضمون الأغنية القائم على الاعتزاز بأمن المملكة واستقرارها، واستحضار معاني اليقظة والثبات والطمأنينة. الأغنية من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع عدنان عبدالله،

وجاءت بروح وجدانية تميل إلى الهدوء، تاركة للكلمة والصوت مساحة التعبير بعيداً عن المبالغة الإنشادية.