أصيب أربعة أشخاص، في حصيلة أولية، جراء انفجارات وقعت فجر اليوم (الإثنين) في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. ووفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا»، استنفرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب كوادرها وأغلقت طريق حلب - دمشق والطرق المؤدية إلى مكان الانفجارات، حرصاً على سلامة المدنيين وتسهيل عمل فرق الإخلاء.

ونقلت الوكالة عن قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث فيصل محمد علي قوله إن فرق الدفاع المدني أجلت أربعة مصابين من موقع الانفجارات، موضحاً أن استمرار الانفجارات عرقل وصول فرق الإسعاف والإنقاذ، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من دخول المنطقة وإجلاء المصابين الأربعة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل على إخلاء المنازل القريبة من محيط الانفجارات وإغلاق الطرق المؤدية للمنطقة، حفاظاً على سلامة المدنيين وتسهيل عمل فرق الإخلاء.

من جانبه، قال محافظ حلب عزام الغريب إن الجهات المعنية تتابع الوضع ميدانياً وتتعامل مع أي طارئ، داعياً السكان إلى عدم مغادرة المنازل أو التوجه لأماكن الانفجارات والتجمع بالقرب منها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة فرق الاستجابة.

بدوره، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: نتابع بشكل مباشر تطورات حادثة الانفجار التي وقعت في منطقة العيس بريف حلب، ونحذر الجميع من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، لما قد تشكله الشظايا والذخائر غير المنفجرة والأجسام الخطرة من تهديد مباشر على سلامة المدنيين.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب إلى الابتعاد عن المناطق القريبة إلى مكان آمن، وعدم استخدام الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الموقع، وتركها مفتوحة أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني والجهات المختصة، مطالبة المدنيين، عند تعذر مغادرة المنطقة بأمان، بالاحتماء داخل الأبنية، لا سيما في الطوابق الأرضية أو الأماكن الداخلية والابتعاد عن النوافذ والأبواب والزجاج وتجنب الأماكن المكشوفة وأسطح الأبنية.

وأكدت أن توقف الانفجارات لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر، لاحتمال بقاء ذخائر غير منفجرة أو أجسام خطرة وشظايا في الموقع والمناطق المحيطة به.