- الساحل الغربي جبهة استنزاف.. وقوات الحوثي تواجه مثلث الرعب - لن نتنازل عن السيادة.. وسنحرر باب المندب قريباً

أوضح رئيس أركان محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي، أن الجيش اليمني تمكن خلال الساعات الماضية من استعادة العديد من المناطق والمواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية.

وقال لـ«عكاظ» إن المعارك مع المليشيات الحوثية مستمرة ومشتعلة في عدة جبهات منها الكدحة، وجبل حبشي، واتجاه الوازعية في بني عمرو وشريرة، وغيرها من مناطق المواجهات.

وأشار إلى أن الطيران الحكومي نفذ خلال الساعات الماضية ضربات جوية دقيقة استهدفت تحشيدات ضخمة للمليشيات على أكثر من جبهة، ملحقاً بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

رئيس أركان محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي.

وأفاد المجيدي باستمرار التحشيدات الحوثية التي تدفع بها المليشيات لتنفيذ هجوم واسع على محاور جبهات تعز وطور الباحة بمحافظة لحج، لافتاً إلى أن المليشيات تستميت في تحقيق أي اختراق عسكري تسعى لتقديمه كنصر حاسم، بالتزامن مع ترتيباتها للاحتفال بـ21 سبتمبر، ذكرى انقلابها على مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري، بهدف العودة بالبلد إلى سنوات الجهل والتخلف والنظام الإمامي الذي أسقطته ثورة 26 سبتمبر 1962. وأكد أن قوات الجيش في محور تعز ومحور طور الباحة، إضافة إلى قوات العمالقة ودرع الوطن، تصدت لهجوم المليشيات، وأنه على الرغم من أرتال الحشود الكبيرة، لم تتمكن من إحراز أي تقدم وتلقت خسائر موجعة. وقال: «هذه المليشيات لا يمكنها تحقيق أي انتصار على الجيش الذي يخوض المعركة بإيمان مطلق بمسؤولياته وبمعنويات عالية»، مشيراً إلى أن المليشيات تواصل تكرار المحاولات وتعود مندحرة.

وقال إن سيطرة المليشيات الحوثية المصنفة جماعة إرهابية على باب المندب وضعت الجميع أمام اختبار حقيقي لجدية العالم في محاربة الإرهاب وحماية طرق التجارة العالمية، مشدداً على أن الحكومة اليمنية لن تنتظر طويلاً تحرك الدول الكبرى، ولن تسمح ببقاء المضيق تحت سيطرة المليشيات، وسوف تستعيده.

وأكد المجيدي: «لن نفرط بالسيادة ولن تتنازل عن أي شبر من أراضي اليمن، وسوف نمارس واجباتنا الدستورية ونستعيد كافة المناطق والمدن التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات، ومنها تلك التي سقطت أخيراً على امتداد الساحل الغربي وصولاً إلى باب المندب، دون إغفال تحرير العاصمة صنعاء».

وقال إن سقوط مناطق الساحل الغربي ومدينة المخا شكل صدمة لعموم اليمنيين، لكن الجيش استوعب الصدمة واستعاد زمام المبادرة، وإن المعركة في الساحل الغربي تحولت إلى جبهة كبيرة لاستنزاف قدرات المليشيات. وأضاف أن الساحل الغربي على طول امتداده يتحول اليوم إلى معركة ملتهبة من تحت أقدام المليشيات، وسيكون المحرقة التي تلتهم هذه المليشيات الغازية. وقال إن معركة الساحل تشهد تصاعداً في العمليات، وتجد عناصر المليشيات نفسها أمام مساحات كبيرة من الرعب والموت، وأنه لن يُكتب لها أي نصر على هذه الأرض، وستكون في مرمى نيران الجيش العازم على استعادة المناطق كافة.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية سوف تحرر جميع المناطق التي سقطت بيد المليشيات، وأن المعارك لن تتوقف إلا بهزيمة المليشيات وإسقاط الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء.