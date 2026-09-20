توعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، اللواء الركن منصور ثوابة (الأحد)، بتحرير صنعاء والقضاء على المليشيا الحوثية، مؤكداً أن مأرب اليوم ليس مأرب أمس.



ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن ثوابة قوله: مأرب كانت وستظل عصية على مليشيا الحوثي الإرهابية، بفضل تماسك أبنائها وقبائلها والقوات المسلحة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية، مضيفاً: مأرب اليوم ليست مأرب الأمس؛ فمأرب الأمس كانت تدافع، ومأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء.



وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في معركتها حتى تحرير كل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، مبيناً أن الجيش تصدى لهجمات الحوثي وألحق به خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



ولفت إلى أن هناك العشرات من عناصر المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، قائلاً: "أعداد كبيرة من جثث تلك عناصر المليشيا ما تزال متناثرة في الشعاب والوديان ومناطق المواجهات".



وأضاف: "العديد منهم تركتهم المليشيا الحوثية في المواجهات دون إجلاء أو إسعاف"، مؤكداً أن المليشيا الحوثية إرهابية لا دين لها ولا أخلاق، لا في الحرب ولا في السلم.



وعن مستوى التنسيق قال ثوابة: "القوات المسلحة في جبهات مأرب ومختلف الجبهات تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة، وتحت قيادة موحدة، ووفق توجيهات القيادة العليا"، مشيداً بمستوى التنسيق بين القوات البرية والقوات الجوية خلال العمليات القتالية، وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة.



وثمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، جهود التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم وإسناد القوات المسلحة، مؤكداً استمرار التنسيق والعمل المشترك في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات.



ودعا ثوابة رجال القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى عدم إرسال أبنائهم للقتال في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية، محذراً من أن الحوثي يرسلهم إلى محرقة، وسيعودون جثثاً هامدة.