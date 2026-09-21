أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات اقتحام مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات الاحتلال؛ في انتهاك صارخ لحرمة المسجد واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وأكدت المملكة رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية وأعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والتحرك لوقف جميع الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.