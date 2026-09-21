تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها خلال الأيام القادمة، في تصعيد للإجراءات الأمريكية السابقة التي استهدفت بصورة منفردة مسؤولين وقضاة في المحكمة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين.

وقال المصدران إن العقوبات الجديدة قد تستهدف المحكمة باعتبارها مؤسسة، بدلاً من الاقتصار على أفراد مرتبطين بها، فيما لم يُعلن رسمياً حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات المرتقبة.

مخاوف بشأن عمل المحكمة

وبحسب «رويترز»، فإن فرض عقوبات على المحكمة ككيان قد تكون له تداعيات أكبر من العقوبات الفردية، إذ يمكن أن يؤثر في تعامل المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات معها.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة اتخذت إجراءات خلال الأشهر الماضية لتخفيف الآثار المحتملة لأي عقوبات أمريكية أوسع، وسط مخاوف من أن تؤثر القيود في عملياتها اليومية.

عقوبات سابقة

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة وقضاتها، في إطار خلافها معها بشأن تحقيقات وقضايا تتعلق بالولايات المتحدة وحلفائها.

ووفق المصدرين، من المتوقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة قريباً، فيما لم تتضح بعد الصيغة النهائية للعقوبات أو نطاق الجهات والخدمات التي ستشملها.