توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

ضباب على سواحل مكة والشرقية

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

رياح تتجاوز 50 كم/ساعة في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وعلى الجزء الجنوبي، تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. أما على الجزء الجنوبي، فيتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي خفيف الموج

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، فيما تكون حالة البحر خفيف الموج."} براعات ملاحظة: تم تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية وتنسيق النص حسب التعليمات المحددة في البرومبت. إذا كان هناك أي استفسار أو طلبات إضافية، لا تتردد في إبلاغي.