ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم، بمقدار 114.83 نقطة، ليصل إلى مستوى 21512.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.5 ملايين سهم.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا بمقدار 28.43 نقطة، ليصل إلى مستوى 10749.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 148 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 219 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، ونفوذ، وإنتاج، ومدينة المعرفة، وإعمار، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مشاركة متكاملة، ولدن، والاتحاد، ومرنة، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.78% و9.01%، فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وأنابيب، وباتك، ولدن، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والإنماء، وstc، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.