انخفضت أسعار الذهب اليوم (الإثنين)، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 4362.60 دولاراً للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتصل إلى 4400.20 دولار.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 66.37 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1798.31 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1309.65 دولاراً.
تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
21 سبتمبر 2026 - 09:34 | آخر تحديث 21 سبتمبر 2026 - 09:34
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عكاظ (سنغافورة)
انخفضت أسعار الذهب اليوم (الإثنين)، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية.