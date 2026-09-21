انخفضت أسعار الذهب اليوم (الإثنين)، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 4362.60 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتصل إلى 4400.20 دولار.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 66.37 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1798.31 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1309.65 دولاراً.