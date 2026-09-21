أثارت تفاصيل مأدبة عشاء رسمية يستضيفها البيت الأبيض تزامنًا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترمب جانبًا من التحضيرات للمناسبة.

ونشرت ميلانيا عبر منصة «إكس» مقطعًا مصورًا يستعرض تجهيزات المأدبة، مرفقًا بتعليق قالت فيه إن «كل التفاصيل تم الاهتمام بها»، ووصفت المناسبة بأنها تجربة جرى إعدادها بعناية لضيوفها.

وجاءت المنشورات في وقت يواجه فيه عدد من الأمريكيين ضغوطًا مرتبطة بتكاليف المعيشة، ما دفع بعض المستخدمين إلى انتقاد نشر مشاهد من مأدبة فاخرة في البيت الأبيض.

ووصف بعض المعلقين ميلانيا بأنها «منفصلة عن الواقع»، بينما تساءل آخرون عن مدى ملاءمة استعراض هذه التفاصيل في ظل ما تواجهه أسر أمريكية من ارتفاع في تكاليف الغذاء والوقود والسكن. كما ركزت انتقادات أخرى على التباين بين مظاهر الرفاهية المرتبطة بالمناسبة والظروف الاقتصادية لشرائح من المجتمع الأمريكي.

وتأتي المأدبة ضمن برنامج زيارة شي جين بينغ المرتقبة إلى واشنطن بين 23 و25 سبتمبر، التي تتضمن لقاءات مع الرئيس دونالد ترمب ومأدبة عشاء رسمية، إلى جانب بحث عدد من الملفات، من بينها التجارة والذكاء الاصطناعي والأمن القومي.

وبحسب تقارير إعلامية، من المنتظر أن تضم قائمة المدعوين عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعي التكنولوجيا والأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان.

ويقدم البيت الأبيض هذه الفعاليات باعتبارها جزءًا من برنامج الزيارة الرسمية واستضافة كبار الشخصيات، في إطار المراسم والأنشطة المعتادة خلال الزيارات الرئاسية.