في لحظات خاطفة تحولت رحلة أربعة طلاب جامعيين إلى مأساة مؤلمة، بعدما فقدت سيارة كانوا يستقلونها السيطرة على أحد الطرق المرتفعة في مدينة مومباي الهندية، لتسقط من أعلى الجسر في حادثة أسفرت عن وفاة ثلاثة منهم وإصابة الرابع بجروح خطيرة.

وثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادثة المروعة، حيث ظهرت السيارة وهي تسير بسرعة عالية على الطريق الساحلي، قبل أن تفقد مسارها عند أحد المنعطفات، وتصطدم بالحاجز الخارجي للطريق المرتفع، ثم تنطلق في الهواء وتنقلب عدة مرات، قبل أن تهوي من ارتفاع عشرات الأمتار وتسقط داخل موقع إنشاءات أسفل الجسر.

وبحسب الشرطة، تشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة المرتفعة كانت من العوامل الرئيسية في وقوع الحادثة، إذ فقد قائد السيارة السيطرة عليها بالقرب من منطقة «لوتس جيتي»، لتصطدم بالحاجز وتسقط من الطريق المرتفع إلى موقع البناء في الأسفل.

وأدى الاصطدام العنيف إلى تحطم السيارة بشكل كبير، فيما سارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادثة، وتمكنت من نقل الطلاب الأربعة إلى مستشفى «ناير» في مومباي لتلقي العلاج.

ورغم جهود الفرق الطبية، أعلن الأطباء وفاة ثلاثة من المصابين، وهم شاناي غاجار، البالغ من العمر 21 عامًا، وأديتيا جاكاسانيا، 19 عامًا، إلى جانب ديريا سيث، البالغ 17 عامًا، بينما نُقل الطالب الرابع إلى قسم الإصابات، حيث يخضع للعلاج إثر إصابته بجروح خطيرة.

ووفقًا لوسائل إعلام هندية، فإن الطلاب الأربعة ينحدرون من مدينة أحمد آباد، وكانوا يدرسون في كلية تابعة لجامعة «NMIMS» في مومباي. وأشارت التقارير إلى أن شاناي غاجار كان يقود السيارة المملوكة لعائلته لحظة وقوع الحادثة.