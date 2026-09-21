تجمهر عشرات الأشخاص في أحد شوارع العاصمة التركية أنقرة، بعد تساقط أوراق نقدية من نافذة مبنى، خلال تصوير فيديو كليب فني، ما دفع المارة إلى محاولة التقاطها قبل وصولها إلى الأرض.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة رجالًا ونساءً يتسابقون لالتقاط الأوراق النقدية المتساقطة من إحدى نوافذ المبنى، وسط حالة من التجمهر في المكان.

ووقعت الحادثة في منطقة تشانكايا بالعاصمة أنقرة، بالقرب من موقف رئيسي للحافلات، حيث غادر عدد من المنتظرين أماكنهم للمشاركة في التقاط النقود.

وأثارت الواقعة تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تباين آراء المدونين بشأن تصرف المتجمعين ومحاولتهم جمع الأموال.

ورأى بعض المتابعين أن المشهد ربما كان جزءًا من فكرة تصوير الفيديو كليب، بهدف جمع عدد كبير من الأشخاص في موقع واحد وتصويرهم بتكلفة أقل، مقارنة بالاستعانة بمشاركين مقابل أجر.

وأشار آخرون إلى أن أعلى فئة نقدية من العملة المستخدمة لا تتجاوز قيمتها نحو أربعة دولارات، معتبرين أن المبلغ لا يستحق هذا القدر من التجمهر، بينما رأى فريق ثالث أن التجربة كانت طريفة ومسلية للمشاركين.