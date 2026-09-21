لم يحتَج عدد من رجال الشرطة في الصين إلى تنفيذ خطة مطولة للبحث عن أحد المطلوبين، بعدما قادتهم الصدفة إلى العثور عليه داخل المطعم نفسه الذي قصدوه لتناول الغداء قبل بدء مهمتهم.

وكان عناصر الأمن يستعدون لتنفيذ عملية للقبض على شخص مطلوب على خلفية قضية جنائية، فقرروا التوقف لتناول وجبة قبل مباشرة المهمة. لكن بمجرد جلوسهم في المطعم، لفت انتباههم أحد الزبائن، بعدما اشتبهوا في أنه الشخص الذي كانوا يستعدون للبحث عنه.

وبعد التحقق من هويته والتأكد من أنه المطلوب، قرر رجال الشرطة إنهاء المهمة من مكانها، وألقوا القبض عليه داخل المطعم.

ورصدت كاميرات المراقبة عناصر الشرطة وهم يراقبون المشتبه به ويتحققون من هويته، قبل أن يتوجهوا إليه ويقتادوه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وهكذا، تحولت استراحة الغداء التي سبقت عملية المداهمة إلى عملية قبض ناجحة، واختصر رجال الشرطة الطريق دون الحاجة إلى بدء عملية البحث التي كانوا يستعدون لها.