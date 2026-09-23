أعلنت هيئة التأمين إيقاف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين لكافة المنتجات التأمينية؛ بما في ذلك المنتجات المقدمة لفئة الأفراد ومنتج الضمان الممتد.



وأفادت هيئة التأمين، في بيان لها، بأن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 22 سبتمبر 2026م؛ وذلك لمخالفة الشركة التعليمات الإشرافية والرقابية.



تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات



وقررت هيئة التأمين إيقاف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين لكافة المنتجات التأمينية؛ بما في ذلك المنتجات المقدمة لفئة الأفراد ومنتج الضمان الممتد؛ انطلاقاً من حرص الهيئة على استقرار قطاع التأمين، ورفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين؛ بما يسهم في تعزيز الثقة واستدامة سوق التأمين.



وأكدت الهيئة، أن القرارات المتخذة تجاه الشركة لا تخلي مسؤوليتها من الالتزامات المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم.