اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ للمشاركة في معرض إنوترانس 2026 في برلين؛ الذي جمع قادة وخبراء مجال السكك الحديدية من مختلف دول العالم، واستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمستقبل التنقل، رافقه فيها وفد من جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وعقد وزير النقل والخدمات اللوجستية عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين وقادة من القطاعين العام والخاص، لبحث آفاق التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، كما رعى الجاسر عددًا من الاتفاقيات والشراكات التي تسهم في تعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في مجال النقل السككي.

وتأتي الزيارة في سياق العلاقات المتنامية بين البلدين، وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات، كما تمثل الزيارة فرصة لبحث أوجه التعاون واستكشاف فرص جديدة للتكامل وتبادل المعرفة و الخبرات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.