شيّعت جموع غفيرة جثمان محمد جابر مشهور، شقيق الزميل عبدالله مشهور، محرر «عكاظ» بمنطقة جازان، عقب الصلاة عليه في جامع الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود بمحافظة الطوال، ووري جثمانه الثرى في مقبرة قرية المباركة بالمحافظة.



وشارك في مراسم التشييع عدد من الأهالي والزملاء الإعلاميين، الذين عبروا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



ويستقبل أبناء الفقيد وذووه العزاء في منزلهم بمحافظة الطوال.