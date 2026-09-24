أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الخميس)، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة لسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، داعيًا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه عبر الشيخ محمد بن راشد عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.