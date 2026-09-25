نفدت تذاكر مباراة وداع ليونيل ميسي مع الأرجنتين أمام بنين المقررة في 6 أكتوبر في أقل من ساعتين.



وكان ميسي أعلن في أواخر أغسطس اعتزاله الدولي بعد 21 عاماً، قبل أن يوافق على دعوة المدرب ليونيل سكالوني للمشاركة في مباراة وداعية.



وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا إن قائمة أبطال مونديال 2022 وعائلاتهم دُعيت لحضور "رقصة التانغو الأخيرة" لميسي.



وطُرحت التذاكر عبر منصة Deportick مساء الخميس وسط إقبال ضخم ودخول آلاف المشجعين لقوائم انتظار افتراضية.



وأكدت صحف "كلارين" و"دياريو بوبولار" و"أولي" نفاد التذاكر خلال نحو 90 دقيقة، فيما ذكرت "لا ناسيوني" أن بعض الجماهير انتظرت أكثر من ساعة وسط شكاوى من صعوبة الحجز.



وكان الاتحاد الأرجنتيني أجل طرح التذاكر 48 ساعة عن موعدها الأصلي.



ويُعد ميسي المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات بطل كأس العالم 2022 ووصيف نسختي 2014 و2026، وبطل كوبا أمريكا مرتين.



وتأتي مواجهة بنين ضمن 3 وديات للأرجنتين خلال التوقف الحالي أمام بوليفيا وبوركينا فاسو.