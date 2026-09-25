فاز نجم نادي ريال مدريد جود بيلينغهام بجائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا للعام الثاني على التوالي.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان اليوم (الجمعة)، إن جود بيلينغهام اختير أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي للرجال للموسم الثاني على التوالي، بتصويت الجماهير.

7 أهداف في كأس العالم

وسجل نجم إنجلترا وريال مدريد 7 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة لمنتخب بلاده خلال 12 مباراة، وكان له تأثير قياسي في كأس العالم 2026.

وجاءت جميع الأهداف السبعة في كأس العالم، وهو رقم قياسي في البطولات الكبرى لأي لاعب إنجليزي، حيث لعب دوراً بارزاًفي أفضل نتيجة حققها منتخب «الأسود الثلاثة» في كأس العالم منذ فوزه بالبطولة عام 1966.

أول تعليق من بيلينغهام

من جانبه، قال بيلينغهام عقب الفوز بالجائزة: «إنه شعور رائع، ومن الواضح أنه لشرف عظيم أن يتم تقديرنا من قبل الجماهير مرة أخرى، إنه ليس شيئاً تفكر فيه عندما تلعب لبلدك، ولكنه بالتأكيد إضافة جميلة إلى الصيف الرائع الذي قضيناه».

وأشار بيلينغهام إلى أن الفوز على المكسيك كان لحظته الأبرز هذا العام، مضيفاً: «كانت مناسبة عظيمة بكل معنى الكلمة، دار حديث كثير قبل المباراة حول تأثير الارتفاع، والدخول إلى معقلهم، حيث كانوا أقوياء للغاية لسنوات طويلة، وخاصة في كأس العالم، لكن التغلب على كل ذلك ومواجهة الصعاب كان أمراً لا يُصدق».

أصغر لاعب أوروبي يشارك في 4 بطولات

يُذكر أن بيلينغهام هو أصغر لاعب أوروبي يشارك في أربع بطولات كبرى، عندما بدأ وسجل هدفاً في الفوز الافتتاحي لمنتخب إنجلترا بكأس العالم 2026على كرواتيا بنتيجة 4-2، عن عمر 22 عاماً و353 يوماً.

وبعد ستة أيام، واصل بيلينغهام تألقه، ليصبح أصغر لاعب في منتخب «الأسود الثلاثة» يصل إلى 50 مباراة دولية، وذلك أمام غانا في ثاني مواجهات دور المجموعات.