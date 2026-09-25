أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي اليوم الثالث من منافسات «خليجي 27»، والمقررتين غداً (السبت) 26 سبتمبر، مع انطلاق مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات السعودية، والكويت، والعراق، وعمان.



وتقام النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.



وأسندت اللجنة إدارة مباراة الكويت والعراق، التي تقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، فيما يتولى الهولندي داني ماكليلي مهمة الحكم الرابع. وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا للفيديو، والهولندي أروين بلانك مساعدًا لحكم الفيديو، فيما يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيم الحكام.



أما المباراة الثانية، التي تجمع السعودية وعمان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، فقد أسندت لجنة الحكام إدارتها إلى الحكم البحريني عمار محفوظ، ويعاونه مواطناه محمد جعفر سلمان، وعبدالله الرويمي، فيما يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع. وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين القطري مشاري الشمري حكمًا للفيديو، والبحريني اسماعيل حبيب مساعدًا لحكم الفيديو، فيما يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.



وتأتي هذه التعيينات ضمن البرنامج التحكيمي للنسخة السابعة والعشرين من البطولة، التي تشهد مشاركة حكام من دول الخليج إلى جانب حكام دوليين من خارج المنطقة، في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم نحو تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة.



وتشهد البطولة مشاركة حكام من المغرب في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال، بما يعكس الانفتاح على الخبرات الدولية وتطوير منظومة التحكيم في البطولة.



وكان الحكام المشاركون قد خضعوا قبل انطلاق المنافسات إلى معسكر تحضيري في جدة تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية، إلى جانب تدريبات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بهدف تعزيز التنسيق والاستعداد الفني قبل انطلاق مباريات البطولة.