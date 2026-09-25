أكد عبدالمجيد، لاعب المنتخب العُماني، جاهزية جميع لاعبي «الأحمر» للمشاركة في أي وقت يحتاج إليهم فيه الجهاز الفني، مشددًا على أن المجموعة مستعدة من النواحي الذهنية والبدنية والفنية لتقديم كل ما لديها ومساعدة المنتخب على تحقيق الانتصار.



وقال عبدالمجيد: «جميع اللاعبين جاهزون، وأي لاعب يحتاج إليه الجهاز الفني سيكون حاضرًا ومستعدًا ذهنيًا ومن جميع النواحي، سواء شارك منذ بداية المباراة أو دخل في الشوط الثاني».



وأضاف أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، يتمثل في خدمة المنتخب ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن اللاعب مطالب بأن يكون مستعدًا لتقديم الإضافة متى ما حصل على فرصة المشاركة.



وأشار عبدالمجيد إلى أن لاعبي المنتخب العُماني يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن تمثيل المنتخب يشكل دافعًا كبيرًا لهم لبذل أقصى ما لديهم داخل الملعب.



وأكد أن الروح الجماعية تمثل عنصرًا مهمًا داخل المنتخب، في ظل استعداد جميع اللاعبين لأداء أدوارهم، سواء شاركوا بصورة أساسية أو دخلوا خلال مجريات المباراة، مشددًا على أن مصلحة المنتخب تبقى الهدف الأهم للجميع.



واختتم عبدالمجيد بالتأكيد على أن اللاعبين يتطلعون إلى تقديم مستوى يليق بالمنتخب العُماني، والمساهمة في تحقيق الانتصار وإسعاد الشعب والجماهير العُمانية.