الكويت الأصغر سناً.. والبحرين الأكبر في خليجي 27



كشفت أرقام التشكيلات الأساسية للمنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد ختام الجولة الأولى، عن تفاوت واضح في معدل أعمار اللاعبين الذين بدأوا المباريات.



وجاء المنتخب الكويتي في صدارة قائمة المنتخبات الأكثر اعتماداً على العناصر الشابة، بمتوسط أعمار بلغ 25.8 عاماً، يليه المنتخب الإماراتي بـ 26.8 عاماً، ثم المنتخب السعودي بـ 27 عاماً.



وحل المنتخب العراقي رابعاً بمتوسط 27.5 عاماً، ثم عُمان بـ 29 عاماً، واليمن بـ 29.2 عاماً، فيما بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية للمنتخب القطري 30.2 عاماً.



وجاء المنتخب البحريني في المركز الأخير بمتوسط أعمار بلغ 31.5 عاماً، ليكون صاحب التشكيلة الأساسية الأكبر سناً بين منتخبات البطولة بعد الجولة الأولى.



وتعكس الأرقام اختلاف النهج بين المنتخبات، بين الاعتماد على العناصر الشابة والخبرة، في الوقت الذي تتواصل فيه منافسات خليجي 27 بحثاً عن اللقب الخليجي.