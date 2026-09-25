أكد مدرب المنتخب السعودي دونيس، لـ«عكاظ» أن «الأخضر» يدخل مواجهة عُمان بعقلية ثابتة تقوم على احترام المنافس والتركيز على كل مباراة بصورة مستقلة، مشددًا على أهمية اللقاء في مشوار التأهل، لكنه أوضح أن طموح الجهاز الفني لا يقتصر على تحقيق الفوز فقط، بل يشمل تقديم أداء جيد وتطوير الفريق.



وقال دونيس: «بالنسبة لنا ندخل كل مباراة بالعقلية نفسها، مع احترام المنافس، وتركيزنا الآن منصب على المباراة القادمة».



وأضاف: «نعرف أن مباراة الغد مهمة من أجل التأهل، لكنني أكرر أن الأمر بالنسبة لنا لا يتعلق الآن بالفوز بالمباراة فقط».



وأوضح أن الأولوية تتمثل في الجمع بين النتيجة والأداء، قائلًا: «الأولوية هي أن نقدم أداءً جيدًا، وأن نحترم المنافس، وأن نحاول الركض كثيرًا واللعب بالكرة».



عُمان منتخب صعب



وأكد دونيس أنه تابع مواجهة المنتخب العُماني أمام العراق، ووقف على أبرز خصائص منافسه قبل اللقاء.



وقال: «شاهدت مباراة عُمان أمام العراق، وأستطيع القول إن عُمان منتخب صعب. لاعبوه يركضون كثيرًا ويضغطون كثيرًا ويحاولون إغلاق المساحات».



وأضاف: «من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نحاول السيطرة على المباراة، وأن نعرف متى يكون الوقت المناسب للضغط، ومتى نستحوذ على الكرة ونصنع الهجمات في الثلث الأخير».



الانضباط أساس مواجهة عُمان



وأوضح دونيس أن الجهاز الفني يحدد خياراته وفقًا لطبيعة كل منافس، ولا يعتمد على التفاصيل التكتيكية نفسها في جميع المباريات.



وقال: «في كل مرة نحلل المنافس، والأمر يعتمد على الفريق الذي نواجهه. نحاول أحيانًا تغيير بعض الأسماء وبعض التعليمات التكتيكية».



وأضاف: «من المهم جدًا أن يكون اللاعبون الـ11 منضبطين، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وأن يكون الفريق متقاربًا ويلتزم بالتعليمات».



وأشار إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية لمنح المنتخب مزيدًا من الطاقة والحدة، خصوصًا مع تقارب مواعيد المباريات.



هدفنا التطور مباراة بعد أخرى



وشدد دونيس على أن المنتخب يتعامل مع البطولة باعتبارها محطة مهمة لتطوير الفريق، وليس فقط فرصة للمنافسة على اللقب.



وقال: «نفكر في كيفية التطور كفريق في هذه البطولة، مباراة بعد أخرى، وأن نرى ما الذي يجب علينا تحسينه، حتى فيما يتعلق بالاستعداد لكأس العالم».



وأضاف: «هذه البطولة ليست مهمة فقط من أجل اللقب، بل من المهم جدًا أن نرى كيف يمكننا التطور كفريق وأن نتخذ خطوات مهمة للمستقبل».



وأشار إلى أن العمل الحالي يمثل جزءًا من مسار يمتد إلى المباريات الودية القادمة، بهدف وضع أساس قوي للمرحلة المستقبلية.



دونيس يطالب بدعم المهاجمين



وتحدث مدرب المنتخب السعودي عن مهاجمي «الأخضر»، مؤكدًا أهمية منحهم الثقة والصبر، خصوصًا في ظل عدم حصول بعضهم على دقائق لعب كافية مع أنديتهم.



وقال: «أولًا علينا أن نعطيهم التوجيه فيما يتعلق بالتحركات، وبعد ذلك نمنحهم الثقة، حتى عندما يمرون بأوقات صعبة».



وأضاف: «اللاعبون الثلاثة لا يحصلون على الكثير من الدقائق مع أنديتهم. عندما تلعب أكثر فإن ذلك يمنحك الثقة ويساعدك على التحركات بصورة أفضل».



وطالب دونيس بمزيد من الصبر على اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يحتاج إلى مساندة عناصره في اللحظات الجيدة والصعبة.



25 محاولة والعمل على اللمسة الأخيرة



وعن إهدار الفرص، أشار دونيس إلى أن المنتخب السعودي نجح في صناعة نحو 25 محاولة في المباراة الماضية أمام الكويت، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا.



وقال: «نملك الجودة. في المباراة الأخيرة أمام الكويت كان لدينا نحو 25 محاولة، وهذا أمر إيجابي جدًا بالنسبة لنا».



وأضاف: «أعتقد أن لاعبينا جاهزون لتحسين بعض التحركات داخل منطقة الجزاء والوصول إلى نتائج أفضل».



وأكد أن الجهاز الفني يعمل على رفع ثقة اللاعبين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة أمام المرمى.



وقال: «خطوة بعد خطوة، سواء من ناحية التحركات التكتيكية أو الثقة، نستطيع مساعدة اللاعبين على أن يكونوا أكثر هدوءًا وأن يتخذوا القرار الصحيح».



كرة القدم هجوم ودفاع



وشدد دونيس على أن تقييم أداء المنتخب لا ينبغي أن يعتمد على الجانب الهجومي وحده.



وقال: «إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فإن المنافس صنع فرصة واحدة فقط خلال نحو 100 دقيقة، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، لأننا حافظنا على نظافة شباكنا».



وأضاف: «كرة القدم لا تتعلق فقط بالجانب الهجومي، بل تتعلق أيضًا بالجانب الدفاعي».



الأجواء إيجابية واللاعبون جاهزون



وأكد دونيس أن علاقته بلاعبي المنتخب تطورت، وأنه أصبح أكثر معرفة بشخصياتهم وإمكاناتهم.



وقال: «أصبحت أعرف لاعبي فريقي بصورة أفضل، وأعرف شخصياتهم أكثر، ولدينا انسجام أفضل وشعور جيد جدًا بيننا».



وأضاف: «الأجواء جيدة جدًا، سواء في الفندق أو في التدريبات، واللاعبون جاهزون لتقديم كل شيء وإظهار شغفهم».



وشدد على أهمية الاستقرار الذهني وتنفيذ الخطة، مؤكدًا أن جودة اللاعبين، إلى جانب الالتزام والانضباط، يمكن أن تقود المنتخب إلى تقديم الأداء المطلوب وتحقيق النقاط الثلاث.



واختتم دونيس بالتأكيد على أن مواجهة عُمان تمثل محطة مهمة في مشوار التأهل، إلا أن الجهاز الفني يريد الجمع بين النتيجة والأداء، والمحافظة على هوية الفريق، واللعب بالكرة وبذل الجهد واحترام المنافس، بما يخدم أهداف «الأخضر» في البطولة ومستقبله على المدى البعيد.