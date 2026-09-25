أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة «خليجي 27»، عن تحديث أسعار تذاكر مباريات البطولة، التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حتى 6 أكتوبر 2026، وذلك في إطار الحرص على توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز الحضور في مدرجات البطولة.



وبموجب الأسعار الجديدة، أصبحت تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة عبر خمس فئات، حيث يبلغ سعر تذكرة فئة Premium 100 ريال سعودي، فيما تبلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 50 و30 و25 و20 ريالاً سعودياً على التوالي.



أما بالنسبة لمباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، فقد تم تحديد سعر تذكرة فئة Premium عند 150 ريالاً سعودياً، فيما تبلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 100 و65 و40 و30 ريالاً سعودياً على التوالي.



ويأتي تحديث أسعار التذاكر بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير، وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة.



وتقام منافسات «خليجي الديار العربية 27» في مدينة جدة بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، وتتواصل مبارياتها حتى 6 أكتوبر 2026.