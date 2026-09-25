تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، لارتكابه مخالفة صيد كائن فطري مهدد بالانقراض (قمري أوروبي). وضُبط بحوزته بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان و2700 ذخيرة متنوعة، وشباك صيد، و22 كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة 100000 ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصايد والإشراك في الصيد مخالفة تبلغ غرامتها 100000 ريال، وعقوبة صيد طائر الدّخل دون ترخيص غرامة 5000 ريال، وعقوبة صيد طائر القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامة 1500 ريال.

وأهابت إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.