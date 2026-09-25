نقل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم في قصر زعبيل بإمارة دبي أمير المنطقة الشرقية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، والوفد المرافق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.